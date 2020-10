Fca, Elkann scommette sulla nuova 500 elettrica da 19.900 euro

"L'investimento su Mirafiori per la 500 e' stato di 700 mln. Con la Nuova 500 abbiamo intenzione di fare margini: in California era diverso, la produzione dell'elettrica faceva parte dell'impegno preso per il deal Fiat Chrysler. Qui abbiamo scelto espressamente di lanciare un prodotto perche' pensiamo ci sia un mercato interessante. Non esiste il concetto di compliance car", come alcuni l'hanno definita. Lo ha confermato Olivier Francois, presidente Fiat Brand, al Lingotto di Torino nella Pinacoteca Agnelli, in un colloquio con le agenzie a margine dell'anteprima mondiale dell'intera gamma 500 - pronta per la commercializzazione - e la Nuova 500 3+1 "la Prima" Opening Edition.

"La pre-vendita della Nuova 500 e' partita a marzo: abbiamo gia' 12 mila contatti con clienti che hanno manifestato la volonta' di comprarla; stiamo arrivando al lancio con un portafoglio abbastanza pieno, la sfida sara' gestire i tempi di consegna", ha aggiunto il responsabile del marchio. Nei prossimi giorni inizieranno le consegne in Italia, per poi proseguire con la Svizzera, la Germania e la Francia. In generale i manager di Fiat notano segnali di netto miglioramento del mercato europeo: "a partire da luglio abbiamo iniziato a vendere in maniera positiva, abbiamo venduto piu' 500 in Italia e piu' Panda all'estero.

Confermiamo una visione ottimistica del trend di mercato ma con cautela monitorando di giorno in giorno". Se verra' indetto un nuovo lockdown Fca si appoggera' ai sistemi di vendita digitali inaugurati lo scorso marzo ma il management precisa che non e' uno scenario che e' stato considerato dal marchio Fiat. "Vogliamo far provare la Nuova 500 al numero massimo di clienti e stiamo incentivando le prove su appuntamento. Lanciare una macchina in questo momento e' una sfida e un'opportunita'. Invitiamo i clienti a recarsi nei concessionari, ci siamo attrezzati in sicurezza ma consigliamo gli appuntamenti". Francois ha precisato che non vede competitor.

"E' uno spazio ancora aperto; non c'e' ancora un'offerta, non c'e' domanda, possiamo dire che non ci sia ancora un vero e proprio mercato. Per ora siamo in pochissimi a portare i clienti verso l'elettrico. Il mondo ora si aprira' a tanti nuovi player. La nostra e' una risposta molto azzeccata al bisogno di mobilita' urbana totalmente green: l'offerta presente al momento e' poca o non e' stilosa, oppure si tratta di vetture di grandi dimensioni".

Fca apre alla possibilita' della Nuova 500 anche per il car-sharing cittadino: Con Enjoy "abbiamo una partnership molto solida e amichevole: se le vogliono le proveremo a vendere". Nessun dettaglio circa il processo di integrazione delle piattaforme di Fca con quelle di Psa nel quadro del matrimonio annunciato. "Stiamo lavorando con Psa, non ci sono colloqui in corso per le piattaforme dedicate all'auto elettrica, stiamo lavorando con loro in modo molto cauto: c'e' una fusione in corso in questo momento, altro ora non posso dire. Finche' non ci sara' la fusione non possiamo parlare", si e' limitato a dire Francois incalzato sul tema. Grazie agli ecoincentivi il prezzo d'attacco della Nuova 5oo e' 19.900 euro che diventano 15.900 euro con la rottamazione.