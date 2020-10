Fca-Psa: i francesi cedono il 7% del capitale di Faurecia per 308 milioni

Fca-Psa: i francesi vendono il 7% del capitale di Faurecia

La casa automobilistica francese Psa ha annunciato il successo della vendita del 7% del capitale del produttore di attrezzature Faurecia, nell'ambito della fusione con Fiat-Chrysler. Il ricavato della vendita, prevista per il 2 novembre, ammonta a circa 308 milioni di euro, si legge in una nota della società. I consigli di amministrazione di Psa e Fiat-Chrysler hanno firmato ieri i termini comuni della loro fusione, che darà vita al nuovo gruppo Stellantis, e hanno approvato che i francesi cedano "fino a circa il 7% del capitale sociale" di Faurecia.

I proventi della cessione di tale attività, insieme alla restante quota del 39% di Faurecia, saranno distribuiti agli azionisti di Stellantis, previa approvazione del consiglio di amministrazione e degli azionisti del gruppo unito. Questa operazione ha anche lo scopo di facilitare l'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie per la concentrazione, in particolare quella della Commissione Europea, preoccupata per eventuali danni alla concorrenza. La decisione di Bruxelles è prevista entro il 2 febbraio. "Questa vendita fa parte delle misure adottate per garantire che Stellantis non acquisisca il controllo di Faurecia, in conformità alle disposizioni dell'accordo originale di fusione", si legge nella nota.