Fca,via libera senza condizioni dell'Antitrust brasiliano alla fusione con Psa

L'antitrust brasiliana Cade ha confermato il via libera senza condizioni al progetto di fusione tra Fiat Chrysler e Psa-Peugeot."Fca e Psa prendono atto dell'approvazione della loro fusione da parte della Cade in Brasile, in linea con l'approvazione senza restrizioni data in novembre" si legge. L'authority brasiliana aveva già dato il mese scorso la propria approvazione preliminare all'operazione, ma uno dei consiglieri della stessa Cade aveva successivamente avanzato una richiesta di ulteriori approfondimenti. Nella nota inviata Fca e Psa confermano l'obiettivo del completamento dell'operazione di fusione entro il primo trimestre dell'anno prossimo.