Fed-Bce, nuovi tagli dei tassi in arrivo? Ecco che cosa aspettarsi dalle prossime riunioni

Fed-Bce, ecco che cosa aspettarsi dalle prossime riunioni

La decisione della Banca Centrale Europea (BCE) in vista della prossima riunione di domani dovrebbe essere relativamente chiara. Ci si aspetta che l'area Euro continui sul proprio percorso di crescita moderata nei prossimi trimestri, sostenuta da un graduale aumento dei consumi delle famiglie, grazie alla disinflazione e ai tassi d'interesse più bassi che rafforzano il potere d'acquisto. Nell'ipotesi che il contesto economico rimanga debole, la BCE dovrebbe portare i tassi di interesse verso un livello neutro del 2% entro l'estate.

Nelle ultime settimane, i principali indicatori macroeconomici sono migliorati, tuttavia le sorprese negli indici PMI sono legate a un recupero della Francia - da livelli molto bassi - mentre le disparità tra i Paesi nascondono dinamiche divergenti. Ad esempio, la Spagna sta crescendo a un ritmo più veloce degli Stati Uniti e la Germania sta ancora sfiorando la recessione, in particolare nel settore manifatturiero. Inoltre, il numero crescente di governi frammentati o di minoranza nell'area riduce la visibilità sulla spesa fiscale o sulla fiducia del settore privato, e le possibilità di un sistema di finanziamento comune a livello europeo sono estremamente basso.

La traiettoria disinflazionistica si è in qualche modo arrestata dal momento che i salari elevati in Germania e il “recupero” di alcune componenti hanno tenuto alta l'inflazione core a livello locale, tuttavia tali pressioni dovrebbero diminuire con l'avanzare dell'anno.

Si prevede che l'inflazione core convergerà verso la soglia del 2% quest'anno, in linea con l'obiettivo della BCE.

Dunque, secondo le previsioni, la BCE continuerà il proprio percorso di tagli in successione. I tagli consecutivi da 25 punti base in occasione delle prossime due riunioni (30 gennaio e 3 marzo) sembrerebbero ormai decisi.

Le cose si fanno meno chiare a partire da marzo, quando il ritmo del ciclo di taglio dei tassi potrebbe rallentare e spostarsi verso un andamento trimestrale.

Le proiezioni trimestrali dello staff della BCE sul fronte economico e dell'inflazione saranno pubblicate a marzo e forniranno ai membri del Consiglio direttivo maggiori indicazioni sul percorso da seguire.

In effetti, sul fronte dell'inflazione, la combinazione di un aumento dei prezzi del petrolio (+10% in 3 mesi), dei prezzi del gas (+15% in 3 mesi) e di un indebolimento dell'euro (-3% in 3 mesi) potrebbe alimentare le aspettative di un aumento dell'inflazione a breve termine - secondo le nostre stime fino allo 0,50%.

A quel punto, è ipotizzabile una maggiore chiarezza e persino novità positive sul fronte della crescita. Potrebbero arrivare indicazioni più ottimistiche e sorprese positive sul fronte degli utili. I risultati delle elezioni tedesche potrebbero portare a una coalizione più ristretta, con un programma favorevole alle imprese e un approccio più incline all'allentamento dei vincoli fiscali. Inoltre, un presidente degli Stati Uniti meno vendicativo di quanto inizialmente previsto o l'allentamento delle tensioni in Ucraina potrebbero contribuire positivamente.

Inoltre, i livelli record di emissioni di obbligazioni sovrane in Spagna, Italia e persino in Francia sono stati ben accolti dai mercati del reddito fisso, nonostante la stretta quantitativa sia in atto a pieno ritmo.

Tutti i fattori sopra descritti favorirebbero una riduzione più graduale dei tassi di policy, con un approccio trimestrale. Questo aspetto è ancora più cruciale nel momento in cui la BCE si avvicina al suo tasso di policy neutrale: alcuni sostengono che, al 2,5%, i tassi sui depositi presso la banca centrale siano già entrati nella fascia più alta di neutralità, richiedendo un ritmo di allentamento più misurato.

*Membro del comitato investimenti di Carmignac