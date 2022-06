Fed, Powell: "Non temiamo la recessione, l'obiettivo è abbattere l'inflazione"

Usa, la Fed tira dritto nella lotta all'inflazione. Powell: "Obiettivo riportarla al 2%"

Jerome Powell non teme la recessione e tira dritto nella lotta all'alta inflazione. "L'economia americana è molto forte e ben posizionata per gestire una politica monetaria più restrittiva", ha detto al Congresso il presidente della Fed. “Nei prossimi mesi cercheremo prove convincenti che l'inflazione si stia riducendo, in modo da tornare al 2%”.

I prossimi rialzi dei tassi

Powell, ripetendo quanto comunicato la scorsa settimana, ha anticipato che "gli aumenti in corso saranno appropriati". Il ritmo delle strette "continuerà a dipendere dai dati in arrivo e dall'evoluzione delle prospettive dell'economia. Prenderemo le decisioni riunione per riunione". Come riporta Milano Finanza, l'obiettivo principale della Fed, infatti, "è quello di utilizzare gli strumenti per riportare l'inflazione verso il nostro obiettivo del 2% e mantenere ben ancorate le aspettative di inflazione a lungo termine".

Serve una politica monetaria agile

L'inflazione, ha aggiunto, ha "sorpreso al rialzo nell'ultimo anno e altre sorprese potrebbero essere in serbo. Dovremo quindi essere agili nel rispondere ai dati in arrivo e all'evoluzione delle prospettive. E cercheremo di evitare di aggiungere incertezza in un periodo già straordinariamente impegnativo e incerto. Siamo molto attenti ai rischi di inflazione e determinati a prendere le misure necessarie per ripristinare la stabilità dei prezzi".