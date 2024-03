Ferrari accelera sull'elettrico e rafforza l'accordo con SK On sulle batterie

Ferrari e SK On firmano un’intesa, l'elettrica di Maranello è sempre più vicina

Ferrari e SK On hanno siglato un memorandum d'intesa con l'obiettivo di rinnovare la collaborazione tecnologica già in corso e condividere know-how di alto livello. Tali scambi aiutano entrambe le società a concepire nuove possibilità e potenziali soluzioni al fine di proseguire sulla strada del miglioramento continuo. SK On, produttore leader di batterie per veicoli elettrici a livello globale, fornisce celle per le batterie delle vetture sportive più potenti del Cavallino Rampante sin dal 2019.

La prima Ferrari dotata di batterie SK On è stata la SF90 Stradale, prima sports car ibrida plug-in nonché supercar di gamma della Casa di Maranello, seguita dalla SF90 Spider, dalla 296 GTB e dalla 296 GTS tra il 2020 e il 2022. Risalgono invece allo scorso anno la SF90 XX Stradale e la SF90 XX Spider, versioni speciali rispettivamente di SF90 Stradale e SF90 Spider, che si pongono al vertice della gamma grazie alla loro potenza massima di 1.030 cv frutto della sinergia tra il motore termico V8 e i tre motori elettrici.

Si fa quindi più strada l'ipotesi di un'elettrica del Cavallino: il debutto del primo modello completamente elettrico della casa di Maranello è previsto per il 2025. Già entro quest'anno, si prevede l'apertura del nuovo e-building, destinato alla produzione delle componenti per la vettura totalmente elettrica, con aperture verso giugno.

La sigla del memorandum è avvenuta nel corso di un incontro tra Benedetto Vigna, Chief Executive Officer di Ferrari, Ernesto Lasalandra, Chief Research & Development Officer della Casa di Maranello, e Lee Seok-hee, Ceo di SK On presso l'SK Seorin Building a Seoul. "La collaborazione tra aziende e fornitori è fonte di progresso comune. Lavoriamo con SK On per esplorare nuove frontiere e alimentare l'energia che proviene dalle idee condivise", ha dichiarato Benedetto Vigna, Chief Executive Officer di FERRARI. "Siamo entusiasti di contribuire alla continua ricerca dell'innovazione con FERRARI, azienda al vertice del mercato mondiale delle vetture sportive. Mettendo a fattor comune competenze e tecnologie delle due aziende ci aspettiamo di fornire ai clienti nuove esperienze e valore aggiunto", ha aggiunto Lee Seok-hee, CEO di SK On.