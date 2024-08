Ferrari macina record in Borsa: il titolo sfreccia verso i 450 euro

Ferrari, il titolo vale quasi 450€: il Cavallino si prepara a frazionare le sue azioni?

Ferrari, la società di Maranello guidata dal Ceo Benedetto Vigna, ha visto il suo valore di mercato avvicinarsi ai 85 miliardi di euro (il più alto di Piazza Affari), e il prezzo delle sue azioni salire fino a quasi 440 euro. Questa ascesa, come riportato da Milano Finaza, potrebbe spingere il titolo oltre i 450 euro. Valori così elevati per un singolo titolo hanno portato molte altre società a considerare il frazionamento delle loro azioni, un processo che divide ogni azione in più parti senza modificare il capitale totale.

Nvidia, Alphabet, o il il colosso di Bezos, Amazon, sono solo alcuni esempi di aziende che hanno optato per questa strategia. Ora resta da chiedersi se anche Ferrari seguirà lo stesso percorso? Al momento, il gruppo non si esprime ufficialmente. Uno split azionario per Ferrari potrebbe avere senso dal punto di vista finanziario. Sebbene la liquidità del titolo sia già alta, un maggior numero di azioni a un prezzo inferiore potrebbe attirare più investitori e rendere quindi il titolo più accessibile e attraente.

D’altra parte, Ferrari opera nel settore del lusso, dove titoli dal valore elevato sono all'ordine del giorno. Per le aziende del lusso, l'alto prezzo per azione è spesso visto come un segno di esclusività e prestigio, piuttosto che un ostacolo: per questo motivo, Ferrari potrebbe anche decidere di mantenere la sua politica attuale e non procedere con uno split.