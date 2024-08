Ferrari, Soldini rimbarca con Elkann. Nuova avventura dopo l'addio a Maserati

Soldini rimbarca con Elkann, nuova avventura dopo l'addio a Maserati

John Elkann e Giovanni Soldini hanno intrapreso cammini separati a livello societario dopo che, all'inizio dell'anno, Maserati ha deciso di ritirare il suo nome dal trimarano “Maserati Multi70”.

Questa imbarcazione, di proprietà di Elkann, CEO di Exor e presidente di Stellantis, ha visto Soldini come skipper in numerose regate, con diverse vittorie al suo attivo. Successivamente alla separazione da Maserati, Soldini si è unito nuovamente a Elkann per una nuova sfida nel mondo della vela, stavolta sotto l'egida della Ferrari.

Alcune settimane fa, a Torino, Carlo Re, presidente della Lol srl (controllata da Elkann tramite Simon Fiduciaria), e lo stesso Soldini hanno registrato un atto di vendita per cui Lol ha ceduto a Mira srl, di proprietà di Soldini (che ne deteneva già l'81%), il rimanente 19% di Orca srl, società che per lungo tempo ha affittato il trimarano. Il valore della quota venduta era di 100 mila euro, pagati immediatamente, su un capitale sociale di 20 mila euro.