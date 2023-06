Ferretti, gli yacht debuttano in Borsa: doppia quotazione dopo Hong Kong

Dopo il tentativo del 2019, Ferretti Group, leader nel mercato degli yacht di lusso, si quota a Milano ed ormeggia a Piazza Affari un Riva Anniversario

Ferretti Group, il produttore di yacht di lusso guidato dal ceo Alberto Galassi, esordisce oggi a Piazza Affari sul segmento Euronext Milan in un dual listing con la Borsa di Hong Kong dove è presente da Marzo 2022.

Riva Anniversario



Galassi ha dichiarato: “Oggi la felicità raddoppia: un anno fa eravamo a Sarnico a festeggiare la quotazione sulla Borsa di Hong Kong e adesso siamo a Euronext Milan, primo e unico Gruppo al mondo - non solo per quanto riguarda la nautica di lusso - a raggiungere la doppia quotazione in Asia e in Europa. A questo martedì storico siamo arrivati nella forma migliore di sempre, planando sull’onda dei numeri straordinari che possiamo vantare con solida continuità, da quando il mercato ci ha premiato perché facciamo le barche più belle del mondo. Come sempre, Ferretti Group traccia la rotta e allarga l’orizzonte.”

La partenza per il titolo a Piazza Affari è stata positiva. Il titolo è infatti salito nei primi minuti di scambi fino a quota 3,14 euro per azione, in rialzo del 4,67% rispetto ai 3 euro per azione fissati durante il collocamento.