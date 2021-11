Anas, quasi fatta per Aldo Isi: da Italferr pronto l'arrivo del nuovo Ceo

Anas, nomina in arrivo: ultime indiscrezioni sul nuovo Ceo

C'è tanta attesa per la nomina del nuovo amministratore delegato di Anas. In pole, dopo una partita controversa tra i partiti, ci sarebbe "con ogni probabilità" Aldo Isi, attuale numero uno di Italferr e Rfi. Sfuma così l'ipotesi di un vertice rosa guidato da Maria Annunziata Giaconia, interna del gruppo Fs ( ne abbiamo scritto qui ).

La conferma arriva in mattinata dalla testata di Repubblica. La nomina seguirà la prospettiva del nuovo polo infrastrutturale che dovrebbe unire anche Italferr e Rfi, al fine di sviluppare al meglio le sinergie tra le tre società e aumentare la potenza di fuoco degli investimenti.

Il cambio al vertice, si inserisce all'interno del piano industriale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane guidato da Luigi Ferraris: piano decennale che verrà presentato a febbraio e che ha l’obiettivo non solo di connettere il paese ma anche di portare sempre più passeggeri e merci sui binari. Le linee guida, prosegue il Messaggero, prevedono forti investimenti su infrastrutture fisiche integrate, resilienti e intelligenti. Proprio in questo quadro si inserisce il capitolo Anas, rimasto fino ad oggi in attesa di un nuovo amministratore delegato.