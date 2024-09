Ferrovie dello Stato, Salvini favorevole alla privatizzazione, ma con il controllo dello Stato

Salvini, per Fs bene privati ma controllo pubblico

"Se ci sono dei privati, che vogliono collaborare a modernizzare e rafforzare il servizio ferroviario, soprattutto sull'Alta velocità, se c'è un progetto, io lo leggo molto volentieri. Ancora non c'è, ma io sono molto pragmatico e poco ideologico". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine del Salone Auto Torino. "Un conto è svendere o spezzettare, ma se ci sono dei privati che con il controllo dello Stato vogliono mettere dei loro capitali per migliorare il servizio e la rete ferroviaria, che ha bisogno di tanti investimenti, perché no?".

"Non sto parlando di quotazione di Borsa ma di privati che vogliono investire in Italia sull'Alta velocità e in Ferrovie dello Stato" ha aggiunto Salvini.. Un mix pubblico-privato? "Sì, con il controllo pubblico" ha detto il ministro...

Auto, Salvini: "Sì a libero mercato ma non possiamo essere una colonia cinese"

"Sono per il libero mercato, ma non possiamo essere una colonia cinese". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un punto stampa al termine dell'inaugurazione del Salone dell'auto di Torino in merito all'eventualità dell'ingresso di produttori cinesi in Italia. "Della trattativa si occupa il ministro Urso - ha aggiunto - dobbiamo permettere all'industria italiana di continuare a lavorare, poi arrivano i cinesi e ognuno è libero di scegliere".