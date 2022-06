Fido bancario, cosa si intende e come funziona: tutti i dettagli

Fido bancario, che cos'è e come funziona: tra tipologie e rapporti con la banca. L'intervista all'Avvocato Nicola Ferraro

La gestione delle spese correnti mensili e del pagamento dei fornitori, combinata ai ritardi nei pagamenti da parte della clientela, è una problematica di non sempre semplice gestione. L’affidamento e il castelletto bancario sono strumenti finanziari a cui sovente le imprese (piccole e medie) ricorrono per mantenere la continuità operativa e l’equilibrio fra le “entrate” e le “uscite” del proprio conto economico. Ne parliamo con l’Avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale (https://www.studiodetilla.com/).

Avvocato Ferraro, cos’è l’affidamento bancario?

L’affidamento o fido bancario consiste nell’impegno che un istituto di credito si assume di mettere a disposizione di un proprio cliente una somma di denaro determinata. Sovente la somma messa a disposizione del cliente è utilizzata in parte. Gli interessi richiesti maturano solamente sulla somma effettivamente utilizzata. La concessione di un fido bancario è preceduta da una attività istruttoria finalizzata ad accertare l’affidabilità del cliente, la quale investe l’esame sia dei profili reddituali del soggetto richiedente (privato o impresa), sia di quelli patrimoniali. In tal modo la Banca è in grado di accertare la solidità patrimoniale e finanziaria del soggetto richiedente e di stabilire la sua capacità di restituire il credito concesso.

Esistono più tipologie di fidi bancari?

Come ho precisato nel mio recente contributo sull’argomento, esistono diverse categorie di affidamenti bancari: