Figure 01, la startup che crea umanoidi mossi dall’intelligenza artificiale

Ai, le startup che creano un robot-uomo

“Un umanoide mosso dall’Intelligenza Artificiale” è l’obiettivo affascinante di Figure 01, startup americana che nel suo giro di finanziamento ha raccolto l’interesse dei grandi nomi dell’high tech. La società sta lavorando su un robot simile ad un essere umano che si muove come un vero uomo. Figure 01, nelle intenzioni dei suoi creatori, potrebbe essere in grado di portare avanti lavori pericolosi e coprire le carenze di manodopera. I robot stanno diventando i soggetti principi su cui sperimentare la forza dell’AI.

Macchine che come nei film di fantascienza saranno in grado di sostituire l’uomo inmole operazioni ed attività. Un vero e proprio salto nel futuro che ha attirato i grandi nomi. La startup voleva raccogliere circa 675 milioni di dollari. Ed in breve i soldi sono arrivati. Jeff Bezos con Explore Investments ha messo 100 milioni di dollari. Microsoft ne investirà 95 milioni, Nvidia 50 milioni e altrettanti un fondo affiliato ad Amazon.com. E tanti altri nomi importanti dell’high tech si stanno affiancando al progetto.

Ai, tanti nomi dell'alta tecnologia in corsa per entrare nella partita

Il ramo di capitale di rischio di Intel Corp. con 25 milioni di dollari e LG Innotek con 8,5 milioni di dollari. Samsung cinque milioni. Società di venture capital come Parkway Venture Capital e Align Ventures, saranno della partita con rispettivamente 100 e 90 milioni di dollari. E poi Tamarack, con 27 milioni di dollari, Boscolo Intervest Ltd. con 15 milioni e BOLD Capital Partners (2,5 milioni). E pure Open AI, padre dell’Intelligenza artificiale è entrato con 5 milioni. Sono in tanti ad aspettarsi l’arrivo sul mercato di un umanoide capace di svolgere attività commerciali al posto dell’uomo.

Figure 01 è l’ultima startup che promette il ‘miracolo’ ma il settore della robotica legata all’AI è molto in fermento. All’inizio del 2024 , la società norvegese di robotica 1X Technologies AS, sostenuta da OpenAI, ha raccolto 100 milioni di dollari. La canadese Sanctuary AI, di Vancouver, sta sviluppando un robot umanoide chiamato Phoenix. E Tesla Inc. sta lavorando a un robot chiamato Optimus. E pure Agility Robotics, con alle spalle Amazon sta testando macchine “umane” nei suoi magazzini. Il futuro degli umanoidi è ormai alle porte.