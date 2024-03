Finanza, Golden Group lancia GoldenSync: la piattaforma che aiuta le imprese

Finanza agevolata, Golden Group lancia GoldenSync: la piattaforma digitale che aiuta le imprese

Usare il digitale, i big data e l’intelligenza artificiale per rendere più facile e veloce l’accesso delle imprese agli incentivi e alle risorse pubbliche. Sono questi i principali obiettivi di GoldenSync, la piattaforma digitale lanciata da Golden Group, azienda leader in Italia nel campo della finanza agevolata. L’applicazione prevede l'implementazione di un innovativo sistema per la condivisione di informazioni e documenti tra Golden Group e i propri clienti, che sarà in grado di aumentare l’efficienza produttiva nella gestione dei progetti per l'ottenimento di fondi e contributi a fondo perduto per le imprese. Da un lato, dunque, renderà possibile migliorare il livello qualitativo del servizio offerto da Golden Group, dall’altro, permetterà di semplificare il rapporto tra l’azienda e i propri clienti. GoldenSync consentirà di incrementare la produttività aziendale e ridurre le tempistiche di evasione delle domande, aumentando così del 30 per cento il numero dei progetti presentati.

“Con il lancio della piattaforma GoldenSync ottimizziamo i nostri processi interni ed esterni: il risparmio di tempo dedicato alla lavorazione di ciascun progetto consentirà al nostro team di redistribuire le risorse su attività a più alto valore aggiunto e ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi in tempi più rapidi”, ha commentato il Ceo di Golden Group, Fabio Leoni. “Parliamo di una soluzione innovativa in grado di facilitare la collaborazione, lo scambio di idee e prospettive tra dipartimenti diversificati e di creare un ambiente lavorativo sempre più dinamico, compatibile con un contesto aziendale in rapido cambiamento”.

Il progetto GoldenSync, conforme alla Smart Specialisation Strategy (S3) definita dall’Unione europea e a quanto previsto in tema di digitalizzazione, intelligenza artificiale e big data, si inserisce all'interno della strategia di sviluppo e investimento in nuove tecnologie che Golden Group ha intrapreso negli ultimi anni per rendere più efficiente il settore in cui opera. La finanza agevolata è l’insieme degli strumenti che le istituzioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale mettono a disposizione delle imprese per incentivare lo sviluppo economico, l'innovazione e la sostenibilità. Attraverso contributi a fondo perduto, incentivi fiscali, crediti di imposta e garanzie sugli investimenti, le aziende che ne fanno richiesta hanno la possibilità di accedere a risorse finanziarie a condizioni più vantaggiose per diversi tipi di investimento contemporaneamente.