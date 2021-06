Fincantieri punta sui radar di Ids e si smarca da Leonardo. Ok degli analisti

Giù a Piazza Affari Fincantieri che flette del 4,3%, cedendo quanto guadagnato ieri (+5,1%). Sono in fase avanzatissima le trattative per l'acquisto del pieno controllo di Ids (Ingegneria dei sistemi), azienda che opera nell'elettromagnetismo, nei mercati navale, della difesa, aeronautica, ferroviario. Secondo Il Sole 24 Ore il gruppo guidato da Giuseppe Bono è interessato alle tecnologie dell'azienda, che possono essere integrate sia sul comparto militare sia sul civile.

Bono conta su Ids anche per l'industrializzazione del radar che Fincantieri ha sviluppato in casa, per smarcarsi dalle forniture di Leonardo spa. Ids è stata fondata a Pisa nel 1980 da Franco Bardelli, ex condirettore generale di Selenia, coadiuvato da Leone Mustacchi. L'advisor del venditore è Mediobanca. Fincantieri ha già completato la due diligence, l'intesa di sostanza è già raggiunta.

Ids è controllata con il 78,68% da Finsis Spa (quota a bilancio per 33 milioni nel 2019), controllata al 55,5% dalla famiglia Bardelli attraverso Stc Srl, di cui il 91,4% è posseduto dalla vedova del fondatore, Giulia Baglini (98 anni). Gli altri soci di Finsis sono le famiglie Marcoz-Nucci, Formato, Gomellini, Mustacchi, Daniela Primicerio.

Ids ha altri due soci, la società pubblica Simest (10%) che resterà altri 5 anni, in uscita invece la barese Mer Mec di Vito Pertosa (10,58%), i cui rapporti con Fincantieri non sono più fluidi come tre anni fa, quando insieme puntavano a Vitrociset, poi rilevata da Leonardo. Nella nuova compagine entrerà con il 10% la Regione Toscana, con la finanziaria Sici, già a fianco di Bono nell'acquisto di Inso da Condotte. L'operazione dovrebbe concludersi entro i primi di luglio. Fincantieri, che rileverà l'80% di Ids, è fiduciosa di poter dare a Ids una chiara missione, concentrandola sui prodotti piu' innovativi e promettenti.

Gli analisti apprezzano il possibile deal. Equita Sim nota come "non siano stati forniti dettagli sul valore dell'operazione, che tuttavia riteniamo possa essere di limitate dimensioni". "Ids ha chiuso il bilancio 2019 con un fatturato di 32 milioni di euro e una perdita netta di 3,4 milioni di euro", commentano gli esperti.



Intesa Sanpaolo, da parte sua, conferma la raccomandazione add e il prezzo obiettivo a 0,82 euro su Fincantieri: "Pur se non impatta significativamente sul bilancio di Fincantieri, evidenziamo che l'acquisizione di Ids sosterrà il gruppo nell'industrializzazione dei suoi radar e nella verticalizzazione di una parte della sua catena di fornitura", sottolineano questi analisti.