Fincantieri, uno spinoff per il design di lusso. Pigozzi presidente

Fincantieri annuncia la creazione di Operae Interiors, un nuovo ramo d'azienda specializzato nel design di lusso per la decorazione di yacht, residenze, ville, hotel, ristoranti e negozi. Entro la fine dell'anno fiscale, l'obiettivo della società è raggiungere un fatturato di 13 milioni di euro, mentre entro il 2028 si mira a generare ricavi per 50 milioni di euro. A guidare l'azienda ci saranno la presidente Lorenza Pigozzi e l'amministratore delegato Davide Biddiri. Operae Interiors si propone di essere un partner per clienti, architetti e progettisti, promuovendo il marchio Made in Italy con un approccio personalizzato. "Abbiamo una vasta rete di oltre 500 laboratori artigianali che rappresentano la nostra forza", ha dichiarato Biddiri. Attualmente, Operae Interiors conta su un team di 30 persone distribuite tra le quattro sedi italiane di Treviso, Milano, La Spezia e Ronchi dei Legionari (Gorizia), dove è stata anche sviluppata un'area di 2.500 metri quadrati.

Nei primi mesi di attività, la società controllata di Fincantieri si è già affermata come un leader in vari mercati, inclusi Italia, Europa, Stati Uniti e Medio Oriente (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti), e ora mira a espandersi globalmente. "Abbiamo iniziato con l'esperienza che avevamo già a bordo delle navi da crociera con Manne Interiors", ha spiegato il dirigente. L'obiettivo principale è stato quello di penetrare mercati adiacenti con margini redditizi. "Abbiamo analizzato il mercato e abbiamo visto un'ampia opportunità nel segmento di fascia alta, riconoscendo le nostre competenze tecniche", ha continuato Biddiri. "Essere parte del gruppo Fincantieri dà ai nostri clienti una sicurezza di solidità, considerando che il mercato è popolato principalmente da piccoli attori: sebbene siamo una realtà relativamente piccola, abbiamo un grande supporto alle spalle".