Fincantieri verso il pieno controllo di Ids. Vuole la tecnologia per il radar

Finacantieri è pronta a grandi investimenti. Fase avanzatissima nella trattativa per l'acquisto di Ids (ingegneria di sistemi), azienda - si legge sul Sole 24 Ore - che opera nell'elettromagnetismo, nei mercati navali, della difesa, aeronautico e ferroviario. Il gruppo di Giuseppe Bono punta sull'integrazione del comparto militare e civile. L'obiettivo è l'industrializzazione del radar che Fincantieri ha sviluppato in casa, per smarcarsi dalle forniture di Leonardo Finmeccanica.

L'intesa - prosegue il Sole - è già stata raggiunta. L'operazione dovrebbe concludersi entro i primi di luglio. Nella nuova compagine entrerà con il 10% la Regione Toscana. Fincantieri rileverà l'80% di Ids, concentrando la sua missione su prodotti più innovativi e promettenti.