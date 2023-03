First Republic Bank, 30 mld per il salvataggio. Intesa tra top 11 banche Usa

Crack First Republic Bank, le più grandi banche americane depositano 30 mld per salvare l'istituto di credito

Undici banche statunitensi hanno accettato di contribuire con un totale di 30 miliardi di dollari in depositi al salvataggio di First Republic Bank. "Questa azione da parte delle maggiori banche americane riflette la loro fiducia nella First Republic e nelle banche di tutte le dimensioni e dimostra il loro impegno generale ad aiutare le banche a servire i loro clienti e le loro comunità", si legge in un comunicato congiunto firmato da Dipartimento del Tesoro, Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation e Office of the Comptroller of the Currency.

In particolare, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase e Wells Fargo, le quattro banche più grandi del Paese per attività, dovrebbero contribuire con 5 miliardi di dollari ciascuna. Le banche d'investimento Goldman Sachs e Morgan Stanley metteranno 2,5 miliardi di dollari ciascuna. Bny Mellon, Pnc Bank, State Street, Truist e Us Bank interverranno con 1 miliardo di dollari. Fondata nel 1985, First Republic è la 14esima banca statunitense per attività, con 212 miliardi di dollari alla fine del 2022.

Con sede a San Francisco, l'istituto è presente anche sulla costa orientale, oltre che in Stati occidentali come Washington e Wyoming. La banca è nota per il private banking e la gestione patrimoniale. A causa della sua clientela, ha una grande percentuale di depositi non assicurati che l'hanno fatta finire sotto osservazione dopo i fallimenti di Svb, Signature e Silvergate.

Wall Street chiude in rialzo, DJ +1,17% Nasdaq +2,48%

Il titolo della First Republic Bank chiude in rialzo a +9,98%. Riesce il rimbalzo a Wall Street, rassicurata dall'intervento delle autorità su Svb e Signature Bank e dal piano di salvataggio messo in campo per First Republic Bank. In particolare, il Dow Jones ha guadagnato l'1,17% a 32.247 punti, l'S&P 500 l'1,75% a 3.960 e il Nasdaq il 2,48% a 11.717.