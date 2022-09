Fisco, 13mln di cartelle esattoriali partite. Si aggiungono alla crisi del gas

Fisco, piove sul bagnato. Non solo caro bollette, anche le cartelle

La crisi energetica è ormai esplosa e il costo delle bollette di luce e gas si è moltiplicato di dieci volte mettendo in difficoltà famiglie e imprese. In Italia però a questi costi si aggiungeranno a breve quelli delle cartelle esattoriali. Una valanga di 13 milioni di avvisi di pagamento che sta per piombare sulla testa degli italiani, già alle prese con la crisi. Le misure fiscali anti-Covid messe a punto dal governo Draghi per alleviare le sofferenze dei contribuenti - si legge sul Messaggero - sono terminate. Nel corso della pandemia era stata infatti disposta la sospensione dell'invio degli atti tributari ma ora quel tappo è stato rimosso determinando una sorta di effetto valanga. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno accumulato 26 milioni di cartelle esattoriali, di cui 13 milioni già pronte per essere spedite entro la fine del 2022.

"Abbiamo il grosso problema delle cartelle esattoriali - riconosce al Messaggero Maurizio Leo tributarista di Fdi- ma i 1.100 miliardi di euro di arretrato di cui parla il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini non sono reali, basti pensare ai tanti intestatari deceduti o falliti. La Corte dei Conti dice che possiamo recuperare solo il 6-7%». Il progetto di FdI è introdurre un saldo e stralcio sino a 3.500 euro: si applica una percentuale bassa di imposta, si tolgono o riducono le sanzioni e si dà una dilazione lunga. Sopra i 3500 euro si paga l'imposta ma si offre una dilazione lunga e si tolgono sanzioni e interessi e con un lasso di tempo di pagamento di 10 anni".