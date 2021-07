Fisco, arrivano nuove aliquote Iva. Sparisce l'Irap. Franco: "Spending review"

Fisco, arrivano nuove aliquote Iva. Sparisce per sempre l'Irap

Il governo Draghi vuole riformare il fisco in maniera significativa. Lo ha confermato ieri in parlamento il ministro dell'Economia Daniele Franco, annunciando per l'Italia - si legge sulla Stampa - un nuovo capitolo di spending review, per non rischiare di mettere a rischio i conti. "Con 900 miliardi l’anno di spesa pubblica e un debito al 160%, - spiega Franco - non credo sia uno scenario possibile fare una grande riforma fiscale in disavanzo. Se si vuole ridurre in modo strutturale il peso del fisco bisogna «agire per contenere la spesa». Per essere espliciti: tagliare e inaugurare una nuova stagione di spending review. Ovviamente non può mancare la lotta all’evasione. La riforma è complicata sia tecnicamente che politicamente, il governo vuole procedere «con prudenza» e «il più rapidamente possibile».

Quanto ai contenuti, - prosegue la Stampa - il ministro del Tesoro annuncia lo stop all’Irap e la revisione dell’Iva. Promette un’Irpef progressiva e con meno agevolazioni. "Non è sul tavolo la patrimoniale", nonostante il pressing di Enrico Letta che voleva una tassa di successione al 20% oltre i 5 milioni di euro per finanziare gli studi dei diciottenni. «In Italia abbiamo già forme di tassazione sulle proprietà pari al 2,4% del pil», taglia corto Franco. Alleggerire il cuneo sul lavoro è una delle priorità: «In particolare in alcune parti della curva, dove le aliquote marginali e medie per molti lavoratori sono elevate», spiega il ministro.