Fisco, scatta il condono per 2,5 mln di italiani. Debiti cancellati il 31/10

Il governo ha deciso di cancellare le cartelle esattoriali degli italiani. Il provvedimento firmato fissa le regole per il condono e riguarderà 2,5 mln di cittadini. Il decreto sullo stralcio delle cartelle fino a 5 mila euro - si legge sul Sole 24 Ore - entrerà in vigore a partire dal prossimo 31 ottobre. La sanatoria, relativa al periodo 2000-2010, è riservata a chi ha redditi fino a 30mila euro. La data di fine ottobre è il punto di arrivo della procedura che partirà già dopo ferragosto, per la precisione dal 20 agosto.

Quando l'agente della riscossione dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali presenti nei suoi sistemi con debiti con l'Erario inferiori a 5 mila euro. Ma solo entro il 31 ottobre è prevista la cancellazione totale delle cartelle, con lo stralcio delle pratiche. La misura non riguarderà i debiti co-intestati, relativi a persone diverse.