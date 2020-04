Ford, profit warning nel trimestre. Il conto del Covid è di cinque miliardi

Un conto da 5 miliardi di dollari per il secondo trimestre. La casa sutomobilistica statunitense Ford ha avvertito di aspettarsi una perdita operativa di 5 miliardi di dollari da aprile a giugno a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus. Profit warning che sul mercato afterhours, ha spinto il titolo a perdere il 4,83% a 5,08 dollari.

La perdita si andrebbe a sommare al rosso di 632 milioni di dollari fatta segnare nei primi tre mesi dell'anno. La perdita netta per il primo trimestre del 2020 e' stata pari a 1,99 miliardi di dollari, o 0,50 dollari ad azione, rispetto a un utile pari a 1,18 miliardi di dollari, 0,29 dollari ad azione, l'anno precedente. Escluse le voci straordinario, la perdita ad azione e' stata pari a 0,23 dollari. Il fatturato e' sceso a 34,32 miliardi di dollari dai 40,34 miliardi del primo trimestre del 2019.

Le attese erano per una perdita adjusted ad azione pari a 0,08 dollari su un giro d'affari pari a 34,70 miliardi di dollari. L'azienda ha detto di aver preso in prestito oltre 15 miliardi di dollari e di aver emesso 8 miliardi in obbligazioni non garantite per assicurarsi la liquidità necessaria per contrastare l'impatto della pandemia e di avere - al 24 aprile - liquidi pari a 35 miliardi di dollari.

Dall’altra parte del globo, in Germania, la casa automobilistica tedesca Volkswagen ha annunciato un calo degli utili nel primo trimestre del 2020 e ha evidenziato come la pandemia colpira' l'utile operativo per il 2020. Nel primo trimestre l'ebit e' sceso a 900 milioni di euro mentre l'utile prima delle imposte e' sceso a 700 milioni di euro nel trimestre, rispetto a 4,1 miliardi di euro dell'anno precedente. Le entrate hanno raggiunto 55,1 miliardi di euro.

"La pandemia globale di Covid-19 ha avuto un impatto sostanziale sulla nostra attivita' nel primo trimestre", ha dichiarato Frank Witter, direttore finanziario di Volkswagen e per questo "abbiamo adottato numerose contromisure per ridurre i costi e garantire liquidita' per avere una solida posizione finanziaria".

All'inizio di questo mese, la casa automobilistica ha ritirato la sua guidance sui risultati 2020. Ora Volkswagen stima che il flusso di cassa netto nel settore automotive nel primo trimestre sara' negativo per 2,5 miliardi di euro negativi, principalmente a causa di un risultato operativo piu' debole, nonche' per effetti negativi sul capitale circolante dovuti a maggiori scorte e minori passivita'.