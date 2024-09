Forte dei Marmi, la via più cara d’Italia dove acquistare una casa

Via Luigi Raffaelli a Forte dei Marmi è la strada più costosa d’Italia, con un valore totale medio delle abitazioni di 6.027.273 euro. È quanto emerge dallo studio di idealista, portale immobiliare leader nello sviluppo tecnologico in Italia, che ha analizzato le 10 strade italiane con i prezzi più alti per le case in vendita, considerando solo quelle con almeno 20 annunci attivi. Questo esclusivo viale della Versilia, noto per le sue ville di lusso con piscina, si trova a pochi passi dalla rinomata spiaggia Le Dune.

"Il secondo posto spetta a Via Vittorio Veneto a Cernobbio, sul Lago di Como, con un costo medio di 3.231.053 euro per abitazione. Chiude il podio un'altra via di Forte dei Marmi, Via Francesco Donati, con una media di 2.978.800 euro", spiega il sito idealista.it secondo cui "Fondamenta d’Osmarin, al quarto posto nella classifica delle strade più costose d'Italia con un prezzo medio di 2.336.538 euro, è un affascinante scorcio di Venezia situato nel sestiere di Castello, uno dei quartieri più antichi e autentici della città lagunare. Segue Corso Magenta a Milano, con un prezzo medio di 2.187.654 euro. Al sesto posto c’è Largo dell’Olgiata a Roma, una delle aree più esclusive della Capitale, con un valore medio di 2.125.633 euro. Piazza Duomo a Firenze, con le sue viste sulla Cattedrale di Santa Maria del Fiore e la Cupola del Brunelleschi, si posiziona settima con una media di 2.006.304 euro"