Francia, indagato Bernard Arnault. Affari con l’oligarca russo Sarkisov

La Procura di Parigi ha confermato che sta indagando sulle transazioni finanziarie che coinvolgono l’azionista di controllo di Lvmh, Bernard Arnault, e l'uomo d'affari russo Nikolai Sarkisov. L'apertura di un'indagine preliminare in Francia non implica necessariamente un illecito da parte degli interessati, per i quali vale la presunzione di innocenza. Un portavoce di Arnault, contattato da MFF, non ha voluto commentare. Lo scrive il sito internet www.milanofinanza.it.

Ad avviare la copertura delle presunte transazioni tra i due è stato il quotidiano Le monde, citando l'unità di intelligence finanziaria Tracfin, ha riferito che Sarkisov aveva acquistato un immobile in un resort alpino di lusso tramite una transazione in cui Arnault, attraverso una delle sue società, aveva fornito un prestito. Il giornale ha citato una persona vicina ad Arnault che ha affermato che la transazione è stata effettuata nel pieno rispetto della legge francese.

La Procura di Parigi ha dichiarato a Reuters che un'indagine preliminare è in corso dal 2022 e ha confermato che le transazioni che coinvolgono Arnault e Sarkisov sono state allegate a queste.

Le monde ha precisato che l'indagine era incentrata sull'acquisto di oltre una dozzina di appartamenti nella località sciistica di Courchevel, dove il conglomerato immobiliare di lusso di Arnault, Lvmh, e le relative strutture di partecipazione possiedono diverse proprietà importanti.

Lvmh è attualmente l’azienda di maggior valore in Europa. Il colosso francese pubblicherà i risultati finanziari del terzo trimestre a fine ottobre.