Frugali, quanto vale il loro Pil? Tre volte meno di quello dei 'Big' del Sud

Il nano Olanda ostacola il gigante Europa. È la sintesi di molti osservatori che hanno raccontato i lavori del Consiglio europeo impegnato a trovare un’intesa sul bilancio pluriennale europeo e sul Next Generarion Eu, il piano di rilancio in risposta alla crisi economica e sanitaria post-Covid.

Ma quanto vale la somma del Pil dei "Frugal Four" a cui si è aggiunta anche la Finlandia della social-democratica Sanna Marin? Il piccolo Paese di Mark Rutte concorre ai 13.484 miliardi di euro di Pil aggregato della Ue a 27 con 774 miliardi (il 5,74% del totale). Per fare un confronto, l’Italia ha registrato nel 2019 un Pil di 1.766 miliardi, il 13,1% del totale della Ue a 27, pari a 2,28 volte quello olandese.

Il blocco dei Frugali, oltre all’Olanda, contribuisce al Pil aggregato con i 386 miliardi di Pil dell’Austria, con i 301 miliardi della Danimarca, con i 471 miliardi della Svezia e i 234 miliardi della neo-frugale Finlandia. Si tratta quindi di circa il 15% del totale.

Allargando il fronte Mediterraneo a Francia e Spagna, insieme all’Italia, si raggiunge un totale di 5.321 miliardi di Pil aggregato, quasi il 40% del Pil totale, senza considerare la Germania (3.344 miliardi di Pil). Ma come si è già abbondantemente detto, la partita al Consiglio Ue è diventata politica, nello specifico, c’è in ballo la nuova guida dell’Unione europea, non più ben salda nelle mani dell’asse franco-tedesco.