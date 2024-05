Fusione Sabadell, la Borsa castiga Bbva. Come sarà la 2ª banca più grande d'Ue

Fusione Bbva-Sabadell, ecco come sarà la seconda banca più grande d'Europa

BBVA ha confermato di aver comunicato al presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, l'interesse del gruppo ad avviare nuove trattative per esplorare la possibilità di una fusione tra le due banche. Lo ha riportato la Commissione spagnola per i titoli e gli scambi (CNMV). Si tratterebbe del secondo tentativo ufficiale dopo che, nel novembre 2020, BBVA e Sabadell ammisero di aver negoziato per mesi una fusione, anche se due settimane dopo aver fatto questa rivelazione, annunciarono la rottura dei colloqui. Da una integrazione prenderebbe vita il secondo gruppo bancario europeo per capitalizzazione dopo la francese Bnp Paribas e quasi a pari merito con l’altro big spagnolo Santander.

Il titolo di Bbva cala in Borsa

Brusca la reazione del mercato, il quale non premia le azioni di BBVA dopo che ha reso note le sue intenzioni per la fusione con Sabadell per un'operazione da 11,5 miliardi di euro. Il titolo perde a metà seduta circa il 3% mentre le azioni della spagnola Sabadell sono balzate oltre il 4% alla Borsa di Madrid.

La banca spagnola BBVA ha difeso il suo progetto di fusione con la rivale Sabadell che ha l'obiettivo di creare un gigante bancario europeo, promettendo di evitare "misure traumatiche" per i dipendenti di fronte ai timori espressi dai sindacati. Secondo le intenzioni di BBVA, la fusione tra i due gruppi creerà un'entità "più forte e più efficiente", grazie alla "natura complementare" delle due società e diventerebbe "una delle istituzioni finanziarie più grandi e forti d'Europa, con un patrimonio totale di oltre 1.000 miliardi di euro e più di 100 milioni di clienti in tutto il mondo". In questo modo si consentirebbe alle due banche "di affrontare meglio le sfide strutturali del settore”. Nel dettaglio, BBVA offre a Sabadell una vicepresidenza e tre posti nel cda, propone di avere due sedi aziendali, una delle quali in Catalogna e, ancora, propone un concambio azionario con un prezzo di 2,1 euro, il 17% in più rispetto all'ultimo prezzo (per questo si arriva alla cifra di 11,5 miliardi). L'operazione comporterà anche 1,45 miliardi di costi di ristrutturazione.

Quanto valgono Bbva, Sabadell e le banche più grandi d'Europa

Partendo da Sabadell, fuori dai "veri" big con una capitalizzazione di "soli" 10,2 miliardi di euro, in Europa spicca Bnp Paribas, con una capitalizzazione pari a 77,1 miliardi di euro nel momento in cui viene scritto questo articolo. Segue il gruppo Santander (72 miliardi di euro). Chiude il podio europeo l'italiana Intesa Sanpaolo con una capitalizzazione di 64,7 miliardi. Scendendo dal podio, troviamo un'altra italiana: Unicredit, con 58,4 miliardi di valore in Borsa. Segue, poi, BBVA (57,6 miliardi). In seguito, Credit Agricole dalla Francia (44,3 miliardi di euro) e la tedesca Deutsche Bank (29,9 miliardi di euro).