G7, firmata Dichiarazione di Trento: un’IA democratica, etica e responsabile

La Dichiarazione di Trento sull'Intelligenza Artificiale: il testo

Lo scorso 15 marzo a Trento, si è svolta sotto la Presidenza italiana del G7 la giornata conclusiva della Riunione Ministeriale Industria, Tecnologia e Digitale.

I Paesi del G7 confermano come prioritaria la necessità che l’Ia venga sviluppata e utilizzata in modo etico e in linea con i principi e i valori che sono alla base delle democrazie, per il bene dei cittadini.

Gli obiettivi

La Dichiarazione di Trento sull'Intelligenza Artificiale, emersa dall'evento "Hiroshima AI Process: The Way Ahead", evidenzia il riconoscimento collettivo delle istituzioni, organizzazioni, sviluppatori, implementatori e utenti di Ia del loro ruolo nello sviluppo responsabile e inclusivo dell'intelligenza artificiale.

Questi attori si impegnano a democratizzare l'accesso alla tecnologia per garantire che il digitale sia un'opportunità di sviluppo globale e inclusiva.

La dichiarazione sottolinea l'importanza dell'adozione dell'Ia, specialmente tra le Pmi e il settore pubblico, e promuove la collaborazione tra governi e organizzazioni private basata su valori condivisi di trasparenza e responsabilità.

Viene riconosciuta l'essenzialità di un approccio collaborativo per lo sviluppo e la distribuzione etici dell'Ia e si accoglie il ruolo guida del G7 nella cooperazione internazionale per la governance dell'Ia.