Gabriele Moratti, gli affari del rampollo di famiglia non decollano: naufraga miseramente l'app dei desideri

Maawi Srl ha chiuso il 2023 con zero ricavi e perdite per 212 mila euro

L’”app dei desideri” lanciata da Gabriele Moratti naufraga miseramente. Qualche giorno fa, infatti, a Milano Piermaria Sartor, amministratore unico della Maawi srl controllata al 100% dalla Stella Holding (la cassaforte del figlio del defunto Gian Marco Moratti e della moglie Letizia Brichetto Arnaboldi) ha verbalizzato una “determina” che ha messo in liquidazione l’azienda in base all’articolo 2484 del codice civile, cioè “a motivo della sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale”.

Maawi, il cui 100% nell’ultimo bilancio di Stella Holding (2023) era iscritto a zero euro, ha peraltro chiuso l’esercizio del 2023 con zero ricavi e perdite per 212mila euro che si sono aggiunte al rosso gà esistente di 455mila euro. La società era stata fondata da Moratti nel 2016 per proporre un servizio basato su un app per fare e ricevere regali desiderati, in una ricerca esplorativa con gli obiettivi di valutare il percorso che portava a scaricare l’app, dalla pubblicità allo store, e l’esplorazione delle preferenze delle persone in materia di regali e di contenuti pubblicitari.