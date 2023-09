Gabriele Moratti, bilancio in rosso per Stella Holding: mln di perdite nel '22

Sh, bilancio ancora in rosso (seppur in diminuzione) per Moratti: i conti 2022

Bilancio ancora in rosso, seppur in diminuzione, per i business di Gabriele Moratti, figlio del defunto Gian Marco e fratello di Angelo, nonché consigliere e azionista di Saras al 10% tramite la sua Stella Holding (Sh). Il veicolo ha chiuso il 2022 in perdita per quasi 2,3 milioni di euro, in calo da quella di 5,4 milioni del precedente esercizio che, riportata a nuovo. Il passivo riportato a nuovo ha così fatto salire il disavanzo non ripianato a 70 milioni.

La società di Moratti, che per il suo incarico di presidente incassa un emolumento di 560mila euro e un bonus di 30mila euro, detiene un attivo di 80,8 milioni ove la quota Saras è in carico a 19,9 milioni. Fra le altre partecipazioni il 70% di Memo Films (il cui restante 30% è di Francesco Melzi d’Eril), che nel 2022 ha visto uscire il film co-prodotto “Bones and All” diretto da Luca Guadagnino e la società ha anche co-prodotto “L’ultima notte di Amore” diretto da Andrea Di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino.

Sh controlla anche il 70% della Giovanni Bedin e il 100% di Redemption, che operano nella moda: la prima nel 2022 ha perso 644mila euro (e Moratti ha perciò svalutato la quota di 991mila euro) e il rosso della seconda è stato dui 923mila euro. Stella Holding detiene anche il 100% di Stella Wines (che gestisce la produzione vinicola dei Moratti del Castello di Cigognola nell’Oltrepò pavese, ma che nel 2022 ha perso oltre 1,1 milioni), di Maawi che si occupa di app innovative (anch’essa in rosso lo scorso anno per 444 mila euro) e di Dodicidodici (in perdita per 945mila euro). Con 2,8 milioni di liquidità e investimenti finanziari non immobilizzati per 34 milioni, la holding di Moratti ha un patrimonio netto di 79,3 milioni.