Vasco Rossi va al massimo: nel 2022 la Giamaica srl fa due milioni di utili

Vasco Rossi, con la fine del Covid utili boom per la società "Giamaica"

Il “Blasco” è tornato ad andare al massimo, per parafrasare il titolo di una sua nota canzone, e non solo perché protagonista della nuova docuserie “Il supervissuto” in onda da oggi su Netflix. Il bilancio 2022 approvato poche settimane fa dai soci di Giamaica srl che Vasco Rossi controlla per il 32,5% del capitale in proprietà e per un altro 30% in usufrutto (le quote restanti sono della moglie Laura Schmidt) s’è chiuso infatti con un utile di quasi 2 milioni di euro rispetto al mini profitto di 309mila euro dell’esercizio precedente. E l’intero utile mandato a riserva ha fatto salire il patrimonio netto ad oltre 19 milioni.

La società presieduta da Daniela Fregni, segretaria del cantante, ha segnalato nella nota integrativa che “la ripresa a pieno ritmo delle attività post pandemia ha comportato incrementi sia del fatturato sia dell’utile netto”. E infatti i ricavi anno su anno sono quadruplicati passando da 3,7 a 14,2 milioni mentre anche i costi di produzione sono saliti da 3,6 a 11,5 milioni.

Giamaica Srl è la società che ha preso il posto della Bollicine Srl (cancellata nel 2014), ed è la “cassaforte” in cui confluiscono i ricavi dei concerti e di quanto di commerciale ruota loro attorno, così come le edizioni musicali dei brani del Blasco.

Nel portafoglio oltre a 4,7 milioni di liquidità (erano 1,4 milioni nel 2021) e 5,8 milioni di asset finanziari vari, ci sono immobili in proprietà diretta per 13,1 milioni e immobilizzazioni finanziarie per 8 milioni: sono il 100% di 5 società immobiliari basate a Los Angeles e Miami.