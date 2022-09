Gas, bordata di Michel alla capa Ursula: "La Commissione Ue arriva in ritardo"

Michel critica Von der Leyen: "Sui prezzi la Commissione Ue è in ritardo"

"Sui prezzi dell'energia, la Commissione è in ritardo, deve presentare proposte con urgenza. Per l'Unione europea è una questione di credibilità". La critica arriva dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in un'intervista a La Stampa e ad altri quotidiani europei. Michel prefigura un autunno difficile, ma aggiunge che "ce la faremo". "Ci sono strumenti come Sure e il Mes", spiega.

"Per l'Ue - afferma Michel - è una questione di credibilità. Un dibattito ideologico sugli strumenti non e' sufficiente, la Commissione deve presentare proposte con urgenza: non possiamo permetterci il lusso di attendere settimane o mesi. Ci servono le proposte, ora!". La Commissione si e' mossa in ritardo? ""Per quanto riguarda i prezzi sì - risponde Michel -. La Commissione ha giocato un ruolo importante sugli stoccaggi e questo è positivo perché molti Stati hanno aumentato le riserve. Ma il Consiglio le ha chiesto piu' volte di fare proposte per limitare l'impennata dei prezzi".

Michel riconosce che le posizioni degli Stati sono diverse: "non sarà facile decidere, non lo faremo certo in due minuti, ma almeno avremo qualcosa su cui discutere. Di certo voglio evitare di avere al Consiglio di ottobre lo stesso dibattito di marzo, maggio e giugno". "Mi auguro - aggiunge - di non dover attendere il discorso sullo Stato dell'Unione (che von der Leyen pronuncerà il 14 settembre, ndr). Non c'è un giorno da perdere". Michel prefigura in autunno "un periodo difficile. Ci sono pessimi ingredienti e sappiamo il cocktail che potrebbe uscire", ma l'Europa ha imparato dal Covid: "il Consiglio europeo si assumerà le sue responsabilità. 'Wir schaffen das', ce la faremo". Gli strumenti? "Li abbiamo. Penso a Sure, oppure al Mes", che "anche se inutilizzato, è utile".