Gas, Gazprom dopo l'Ue flirta con l'Asia: i piani espansione del big russo

Gazprom punta sull'Asia, il Ceo del gruppo: "Il mercato più dinamico del mondo"

Mentre Bruxelles accelera nel piano di diversificazione energetica, il gigante russo del gas Gazprom sta valutando la possibilità di entrare in nuovi mercati lontani dall'Occidente. Il futuro di Mosca si starebbe infatti giocando tutto in Asia, dove l'azienda provede di sviluppare "progetti importanti".

A confermarlo è lo stesso amministratore delegato del gruppo Alexei Miller che ha dichiarato su un emittende pubblica nazionale: "Per quanto riguarda la diversificazione delle rotte, questa è sempre una cosa utile, non si possono mettere tutte le uova in un solo paniere. Naturalmente stiamo pensando a nuovi mercati, abbiamo molte risorse e da molti, molti anni".