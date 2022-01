Gas, Putin così ricatta l'Europa. "Manipola i prezzi per interessi politici"

Russia, Putin padrone del gas. Pesa la questione dell'Ucraina

Russia ed Europa sono ai ferri corti a causa dei prezzi del gas imposti da Putin, saliti alle stelle ma nache per il taglio delle forniture, -25% nel terzo trimestre. L'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) non usa mezzi termini e, - si legge sul Messaggero - in pieno rally dei prezzi iniziato a metà dello scorso anno, parte all'attacco di Mosca, accusata di non voler rilasciare volumi ulteriori di gas verso l'Europa come arma di ricatto politico per mettere alle strette il Vecchio continente. "Crediamo che ci siano forti elementi di tensione nel mercato europeo del gas a causa del comportamento della Russia", ha detto ieri Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Iea.

La spiegazione - prosegue il Messaggero - sarebbe geopolitica: "I bassi flussi di gas russo verso l'Europa coincidono con l'aumento delle tensioni attorno all'Ucraina", ai cui confini orientali il Cremlino ha ammassato oltre 100mila truppe, dossier chiave nei negoziati sulla sicurezza europea che si tengono in questi giorni fra Ginevra, Bruxelles e Vienna. "L'attuale carenza di gas negli stock dell'Unione europea è in gran parte dovuta alla condotta di Gazprom".

