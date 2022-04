Gas russo, Putin sfida Bruxelles: "Riconvertire le rotte verso est"

Guerra Russia Ucraina, l'affondo di Putin: "L'Europa non può fare a meno del gas russo"

Il capo del Cremlino sfida l'Unione europea sul gas e annuncia come priorità nazionale la realizzazione delle infrastrutture necessarie per riorientare verso i mercati non europei l'export energetico russo. "È necessario accelerare l'attuazione di progetti infrastrutturali - ferroviari, oleodotti e porti - che nei prossimi anni consentiranno di reindirizzare le forniture di petrolio e gas da Ovest verso mercati promettenti, a Sud e ad Est", ha detto Putin parlando a un incontro di governo sulla situazione del settore energetico colpito dalle sanzioni occidentali.

"Allo stesso tempo, è importante guardare al futuro. Insieme alle compagnie petrolifere e del gas, va elaborato un piano per espandere le infrastrutture di esportazione verso i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e della regione Asia-Pacifico", ha proseguito, "in particolare, è necessario prevedere la costruzione di nuovi oleodotti e gasdotti dai giacimenti della Siberia occidentale e orientale"

Guerra Russia Ucraina, Putin: "Serve una nuova strategia energetica fino al 2050"

Ma non solo: entro la metà settembre, il governo della Federazione russa dovrà preparare e adottare una nuova strategia energetica del Paese per il periodo che va fino al 2050. "Chiedo al governo di tenere conto dei risultati della discussione odierna durante la preparazione della strategia energetica della Russia. Come concordato, il suo orizzonte di pianificazione dovrebbe essere esteso fino al 2050. La strategia deve essere approvata entro il 15 settembre di quest'anno", ha affermato il presidente dopo l'incontro sulla situazione del settore petrolifero e del gas. La strategia in vigore attualmente è fino al 2035.