Gas, Tabarelli di Nomisma: “Si rischia lo stop delle industrie"

Gas russo, Tabarelli di Nomisma: “Troppa sottovalutazione. Rischiamo di fermare le industrie”

“Troppa sottovalutazione, rischiamo di fermare le industrie”. Questo il punto di vista di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, in merito alla recente diminuzione delle forniture di gas. Un gesto che secondo il suo punto di vista potrebbe essere interpretata come una vera e propria ritorsione da parte del Cremlino.

“Siamo scoperti. Le scorte stanno aumentando ma non a ritmo sostenuto. Se ci tagliano la fornitura ben presto saremo scoperti, con gravi problemi in inverno”, aggiunge Tabarelli ai microfoni de Il Tempo. Questo è il momento di guardare in faccia la realtà: “Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia. Dobbiamo ridurre subito i consumi, altrimenti c’è il rischio di dover tagliare il gas per uso domestico”.

Non si esclude il rischio di tensioni sociali per Tabarelli: “Per questo bisogna parlare subito di razionamento, sperare che le cose non avvengano serve a poco. Bisogna preparare le persone, siamo in una stagione di guerra molto grave”.