Gas, Urso rassicura: "Italia indipendente da Mosca entro il 2023"

Emergenza energetica, Urso scongiura gli aumenti in bolletta: “Non c’è il rischio di rincari”

“Non ci sono allarmi in vista” né sulla quantità che sui prezzi del gas ed entro il 2023 raggiungeremo definitivamente l’indipendenza energetica”. Così il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio 24 rassicura il Paese sull’emergenza energetica in corso dopo l’arrivo della nave rigassificatrice Golar Tundra a Piombino e con “l'altra nave a Ravenna azzereremo del tutto la dipendenza”, assicura il ministro.

“Siamo già passati dal 40% di import di gas dalla Russia nel 2021, al 16% dello scorso anno”, secondo Urso, il cronoprogramma prestabilito, quindi, è perfettamente in linea con la tabella di marcia che l’Italia si era prefissata allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Questo risultato è frutto di una grande sinergia di accordi per cui si è adoperato il Governo. A partire da quelli stretti con l’Algeria, a cui si aggiunge il “raddoppio del Tap dell’Azerbaigian”. In parallelo, il gasdotto che presto “verrà riaperto in Libia e le forniture potenziali dal Mediterraneo orientale, dove Eni è in prima linea su quello che sarà uno dei più grandi giacimenti".

La situazione di partenza è molto positiva. Le temperature mediamente miti dell’inverno ormai alle spalle hanno permesso di risparmiare molte delle riserve di stoccaggi dello scorso anno. Per di più, ha aggiunto Urso, l’accordo sul Price cap con l’Europa ha permesso una riduzione graduale del prezzo sui mercati internazionali. Anche Eugenio Giani, presidente della regione Toscana, ha accolto favorevolmente l’arrivo sulle coste piombinesi, dicendo che “darà ai cittadini italiani, ai cittadini toscani e a quelli di Piombino il respiro di 5 miliardi di metri cubi di gas”.