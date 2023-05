Gas, Usa: shopping al Sud, rilevato sito di stoccaggio di Cugno Le Macine

Gas, il fondo Usa Davidson Kempner rileva il più grande sito di stoccaggio del Mezzogiorno a Cugno Le Macine in Basilicata

Il fondo di investimento Davidson Kempner Capital Management L.P. con sede a New York, ha acquisito la concessione Cugno Le Macine (campo Grottole-Ferrandina, provincia di Matera che insieme al campo Pisticci costituiscono un punto nodale sia per il gas proveniente dall’Algeria sia per quello programmato dalle strutture decisionali dell’Unione europea).

Zona per lo stoccaggio di gas naturale più grande dell’Italia meridionale, nel 2012 affidata a Geogastock, in liquidazione dal 2020, controllata da Avelar Energy Group, quartiere generale Zurigo, holding europea della multinazionale Renova guidata dal russo Viktor Vekselberg che detiene un patrimonio stimato di 12,3 miliardi di dollari.

Il Fondo USA tramite la piattaforma Thaleia, dedicata ai progetti per la transizione energetica, mira a sviluppare il potenziale di Cugno Le Macine, il cui volume di working gas risulta calcolato in 800 milioni di metri cubi standard. Un metro cubo nel mercato tutelato, con protocollo dell’Autorità regolazione per energia reti e ambiente, costa 0,5 euro. Obiettivo principale è “la costruzione di una piattaforma energetica e infrastrutturale con respiro europeo e un focus sul Mediterraneo”.

Thaleia è guidata da Marco Reggiani amministratore delegato e direttore generale, già presidente di Italgas, general counsel di Snam, presidente di Stogit il più importante operatore italiano nel settore di ammasso del gas e tra i maggiori in Europa. Davidson Kempner gestisce risorse per circa 36 miliardi di dollari, 500 dipendenti, presidente Anthony Yoseloff, con uffici a Londra, Dublino, Mumbai, Filadelfia, Shenzen, Hong Kong. Ultimamente è stato classificato come l’ottavo Hedge Fund (fondo speculativo) più rilevante al mondo.