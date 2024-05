Bill Gates e Arnault in guerra per comprare le ville più belle di Portofino

La guerra tra Gates e Arnauld per comprare le ville più belle di Portofino

E' partita la gara tra Bill Gates e Bernard Arnault per aggiudicarsi gli immobili più belli di Portofino da trasformare in residenze alberghiere di superlusso. Infatti l'uomo che per 18 anni è stato considerato da tutte le classifiche come il più ricco del mondo, oggi solo sesto causa beneficenza e per quanto ha pagato per il divorzio dalla moglie Melinda, possiede il 71% della catena alberghiera di lusso Four Season tramite la sua società Cascade Investment, mentre il rimanente è rimasto nelle mani del principe saudita Alwaleed Bin Talal. La catena Four Season è in rapida espansione in Italia tanto da aver acquisito due immobili a Roma che saranno convertiti in alberghi tramite la società Ford Partners. La stessa che ha chiuso, dopo sei mesi di trattative, anche l'acquisto, per 66 milioni di euro, del cosiddetto Castello San Giorgio di Portofino di proprietà della famiglia di assicuratori genovesi Garrè che l'avevano acquistato dall'armatore Fassio, molti anni fa, per 1 miliardo di vecchie lire nel corso di una procedura fallimentare.

Ora lo sforzo sarà convertire una proprietà destinata ad abitazioni residenziali, che poteva contare su inquilini (sfrattati da tempo) danarosi come Loro Piana e Rosanna Armani, in un hotel di lusso. Un'operazione simile a quella che il marchio Belmond, che fa capo alla holding del lusso Lvmh di Bernard Arnault, nel frattempo diventato numero uno della classifica mondiale Paperoni al posto di Gates, ha già fatto acquisendo, sempre a Portofino, Villa Beatrice. L'immobile, di proprietà della famiglia Costa, è stato ceduto nel 2021 per circa 60 milioni di euro. Un affare dalle molte sinergie visto che il gruppo Belmont è anche proprietario dello Splendido, l'hotel più chic di Portofino, almeno fino ad ora.

Quanto a Gates dovrà pagare alla moglie Melinda, dopo il divorzio, anche un'ulteriore buona uscita dalla fondazione benefica Bill&Melinda Gates pari a 12,5 miliardi di dollari. Cifra che sarà impiegata dalla ex-signora Gates in ulteriori operazioni filantropiche a favore delle donne e delle famiglie. Ora la fondazione, che dagli anni duemila ha ricevuto donazioni per qualcosa come 80 miliardi di dollari, si chiamerà solamente Gates Foundation. Una svolta che non diminuisce l'impegno del fondatore di Microsoft in questo campo. Dato che Gates ha già detto di voler donare tutto il suo patrimonio personale, pari, secondo Forbes, a 104 miliardi di dollari alla fondazione. Non tutto subito però. Il conferimento avverrà in 20 anni al ritmo di circa 9 miliardi di dollari all'anno. Un impegno, quello di migliorare le condizioni di vita con importanti investimenti nella sanità dei paesi più poveri del mondo, che potrebbe anche sembrare in forte contraddizione con gli investimenti nelle catene alberghiere di lusso.