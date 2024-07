Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con TIM per il closing del dossier NetCo

Il 1° luglio 2024, TIM ha completato con successo l’operazione NetCo avente a oggetto il conferimento del ramo d’azienda consistente nelle attività relative alla rete primaria in fibra e rame di TIM in FiberCop, la quale già detiene la rete secondaria in fibra e rame precedentemente di proprietà di TIM, e la successiva vendita a KKR dell’intera partecipazione di TIM in FiberCop.

Vittorio Cavajoni, Federica Munno



Nel contesto dell’operazione, TIM ha, altresì, portato a termine tre offerte di scambio di obbligazioni in euro e dollari, per un ammontare complessivo equivalente ad €5,5 miliardi, che sono state trasferite a Optics Bidco, veicolo societario utilizzato da KKR per il completamento dell’acquisizione.

L’operazione non ha precedenti comparabili per dimensione, complessità e rilevanza industriale nel mercato italiano delle telecomunicazioni

Per TIM ha agito il team legale interno guidato dal General Counsel, Agostino Nuzzolo, e coordinato da Federico Raffaele, Head of Legal Finance & M&A, e da Rocco Ramondino, Head of Corporate Affairs.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito TIM in relazione a tutte le attività propedeutiche al closing dell’operazione. In particolare, gli aspetti M&A, contrattuali e relativi al financing dell’operazione sono stati curati da un team guidato dai partner Federica Munno, Federico Cenzi Venezze e Paolo Garbolino, coordinato dal junior partner Vittorio Cavajoni e composto dagli associate Pierluigi Tusino, Carlotta Marconi e Giorgia Davico.

Gli aspetti societari sono stati seguiti dagli equity partner Rossella Pappagallo e Anton Carlo Frau coadiuvati dalla junior partner Carlotta Corba Colombo, dal counsel Maximiliano Roberto Papini, dagli associate Giorgia Capuzzo e Andrea Arena e dalla junior associate Margherita Caldana.

I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli equity partner Paolo Ludovici e Michele Aprile e dal junior partner Roger Demoro, mentre l’equity partner Stefano Grassani, il partner Filippo Arena, la junior partner Elisabetta Patelli e la junior associate Martina Pesci hanno prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione.

I profili giuslavoristici dell’operazione sono stati curati da un team guidato dal junior partner Andrea Gaboardi.