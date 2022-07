Gazprom aumenta del 75% le consegne di gas: Putin celebra la caduta di Draghi

Gazprom aumenta le consegne di gas

Sorpresa dalla Russia. Il colosso energetico russo Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 36 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 21 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi. Lo comunica Eni, nel giorno in cui dopo i 10 giorni di stop per la manutenzione ordinaria, e' ripresa l'attività del gasdotto North Stream 1. Un incremento, dunque, del 75% nelle forniture. È evidente che sia un messaggio neanche tropo velato da parte di Vladimir Putin: un governo meno "atlantista" significherà un inverno meno freddo per gli italiani.