Gazprom passa alle minacce all'Ue: "Tetto sul gas? Non supererete l'inverno"

Gas, la Russia avvisa l'Europa: "Vi chiudiamo tutti i flussi"

La crisi energetica si fa sempre più grave, l'Ue sta tentando di cambiare le cose, ma la mossa dell'Europa sta facendo irrigidire ulteriormente la Russia, che adesso è passata direttamente alle minacce. Gazprom - si legge sul Corriere della Sera - non va troppo per il sottile e mette in guardia. "Se i grandi Paesi europei dovessero riuscire a portare le proprie scorte di gas vicine al massimo livello consentito dagli stoccaggi, dice il colosso russo, questo "non garantisce di superare la stagione dell’autunno-inverno in modo affidabile".

L’ipotesi - prosegue il Corriere - contenuta in un documento informale interno della Commissione, elaborato dalla Dg Energy e destinato al gabinetto della presidente Ursula von der Leyen, prevede tre azioni «interdipendenti»: un tetto al prezzo dell’elettricità prodotta da fonti diverse dal metano, un piano di riduzione obbligatoria della domanda di elettricità, specie nelle ore di punta, simile a quello adottato per il gas, e interventi sui prezzi al dettaglio (ridistribuendo i profitti inframarginali).