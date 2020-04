Generali, approvata la strategia fiscale di Gruppo

Assicurazioni Generali ha annunciato di aver approvato la Strategia Fiscale di Gruppo. Pubblicata sul sito web istituzionale della Compagnia, la strategia è in linea con le best practice internazionali e costituisce un elemento importante nell’attuazione della strategia di sostenibilità del Gruppo.

"In particolare - si legge in un comunicato -, la Strategia assicura la corretta applicazione delle norme tributarie, ispirandosi ai principi di onestà, integrità e di trasparenza nel rapporto con le autorità fiscali e coniugando la creazione di valore per tutti gli stakeholder con la tutela della reputazione nel tempo della Società".

"Il Gruppo, al fine di assolvere puntualmente ai propri obblighi tributari in un quadro di massima trasparenza nei confronti delle autorità fiscali, si impegna ad agire nel pieno rispetto delle norme fiscali applicabili nei Paesi in cui opera e le interpreta in modo da gestire responsabilmente il rischio fiscale, assicurando la coerenza tra luogo di produzione del valore e luogo di tassazione".

La Strategia Fiscale rientra nei principi di sostenibilità di Generali, in quanto il gettito fiscale costituisce una rilevante fonte di contribuzione allo sviluppo economico e sociale delle comunità in cui il Gruppo opera. "Per la rilevanza etica di questo tema - prosegue la nota -, la Compagnia promuove la diffusione della cultura e dei valori della corretta applicazione della normativa fiscale, anche organizzando iniziative formative rivolte a tutto il personale.