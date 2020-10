Generali, Caltagirone approfitta dei ribassi: compra ancora e sale al 5,25%

Francesco Gaetano Caltagirone approfitta dei ribassi di Borsa del titolo Generali nell'ultimo mese (il bilancio è negativo di oltre tre punti e mezzo percentuali) per arrotondare la sua quota nel capitale della compagnia assicurativa al 5,25% nelle ultime settimane. Consolidando così la sua posizione di secondo azionista dietro a Mediobanca (12,86%) e davanti a Leonardo Del Vecchio (4,84%) e al gruppo Benetton (3,99%). Il tutto mentre nella City milanese si attende la crescita del patron di Luxottica in Piazzetta Cuccia oltre il 10%, rafforzamento che potrebbe portare in dote a cascata anche maggiori informazioni sulle mire dell'imprenditore di Agordo sull'assicurazione triestina.

Secondo quanto risulta da alcuni internal dealing, il costruttore romano, che ha interessi anche nell'energia e nell'editoria oltre che nella finanza e che è anche vicepresidente del Leone, nelle giornate dell'1 e del 2 ottobre ha acquistato complessivamente 765.000 azioni Generali pari allo 0,05% del capitale a prezzi medi unitari di 11,9045 e 11,815 euro.

Negli stessi giorni ha ceduto 1,5 milioni di strumenti finanziari legati ad azioni. Già il 29 e il 30 settembre Caltagirone aveva acquistato un pacchetto di 1,45 milioni di azioni Generali (0,09% del capitale) a prezzi medi unitari di 11,9133 e 11,9978 euro. Anche in quel caso gli acquisti erano stati contestuali alla cessione di 1,5 milioni di strumenti finanziari legati ad azioni.