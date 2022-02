Generali compra La Medicale per 435 milioni. Il Leone cresce in Francia

Donnet: "Operazione in linea con il piano Lifetime Partner 24"

Generali ha siglato l'accordo per l'acquisizione di La Medicale, società assicurativa francese rivolta agli operatori sanitari, a seguito della trattativa esclusiva con Credit Agricole Assurances e delle consultazioni dei comitati aziendali, che hanno dato il proprio via libera.

L'operazione - riferisce una nota - prevede inoltre la vendita del portafoglio di contratti di assicurazione caso morte di Predica, distribuito e gestito da La Medicale. Nei primi sei mesi del 2021, La Medicale e il portafoglio di contratti di assicurazione caso morte hanno registrato premi lordi per 286 milioni, un utile netto di circa 16 milioni e un patrimonio netto pari a 312 milioni.

Il corrispettivo totale dell'operazione è pari a 435 milioni, soggetto ad aggiustamenti al closing. L'impatto stimato sul Solvency Ratio del gruppo è di circa -4,3 punti percentuale. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il 2022 e rimane soggetto all'ottenimento dell'approvazione da parte delle competenti aautorita' regolatorie e garanti della concorrenza, come previsto per le transazioni di questa tipologia.



"Le competenze e professionalità complementari di La Medicale - continua una nota del Leone - offriranno a Generali France l'opportunità di stabilire una solida relazione con gli operatori sanitari, che rappresentano un importante segmento di clientela, e di fare leva su un marchio leader di mercato. La transazione "rafforzerà le linee salute e puro rischio e, complessivamente, il business Danni di Generali in Francia dal punto di vista strategico e commerciale. Permetterà inoltre di potenziare l'ecosistema di Generali in ambito salute e di espandere la rete agenziale, con oltre 668 agenti e 765 agenzie in tutta la Francia".

"L'operazione rafforza la nostra presenza in Francia, uno dei nostri mercati principali, ed è pienamente in linea con il piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth lanciato a dicembre. Grazie alle competenze e alle professionalità complementari di La Medicale cresceremo nelle linee salute, puro rischio e, complessivamente, nel business Danni", ha spiegato il Ceo delle Generali Philippe Donnet. Nell'operazione Mediobanca e Zaoui&Co Ltd hanno agito in qualità di consulenti finanziari di Generali e Herbert Smith Freehills Paris in qualità di consulente legale.