Generali, Donnet: "Maggioranza in cda è dalla mia parte. Draghi resti premier"

Generali, Donnet: "L'utile per azione crescerà del 6-8%"

Philippe Donnet svela il piano industriale di Generali. L'ad non ha nessun dubbio sulla futura crescita del gruppo ma nella sua strategia c'è oltre al profitto anche la sostenibilità, questo il mix a cui punta Donnet nel terzo piano della sua gestione. "Oggi - spiega l'ad al Sole 24 Ore - le Generali sono in prima classe, ma vogliamo ulteriormente crescere. I target precedenti sono stati raggiunti costruendo fondamenta solide, questo nonostante ci siano stati due anni di pandemia e ci siano stati ostacoli di non poco conto da superare". Donnet non ha dubbi neanche sulla fiducia nei suoi confronti da parte del cda. "Sono sereno e focalizzato sull'obiettivo. Il resto conta poco, ricordo che la maggioranza dei consiglieri non esecutivi ha espresso l'intenzione di inserirmi nella lista eventualmente proposta dal consiglio uscente, indicandomi come amministratore delegato".

"L'utile per azione - prosegue Donnet al Sole - crescerà fino al 6-8% nei prossimi tre anni, i dividendi saranno in aumento per complessivi 5,2-5,6 miliardi contro i 4,5-5 del piano precedente. Nel complesso la generazione di cassa salirà di 8,5 mld". Donnet spinge anche per la conferma di Mario Draghi come presidente del Consiglio. "Ha permesso di ottenere risultati importanti, il rischio Italia è calato. Ci auguriamo che la sua presidenza duri il più possibile, è lui l'uomo giusto al posto giusto".

