Generali,meno cassa per M&A ma più utili ai soci.Piano in continuità di Donnet

Il nuovo piano industriale delle Generali per il triennio 2022-2024

Un piano in continuità con le strategie dell’ultimo triennio. Meno cassa per l’M&A (4 miliardi nel vecchio piano contro i 2,5-3 miliardi del triennio 2022-2024) per destinare maggiori risorse agli investimenti nella trasformazione digitale e tecnologica e mettere le mani su start-up di successo nell’insurtech, fronteggiando così le critiche di soci pattisti Francesco Caltagirone (che ha votato contro in Cda ieri) e Leonardo Del Vecchio (assente il rappresentante Romolo Bardin) sui ritardi del Leone sull’innovazione nella compagnia.

Ma maggiori profitti e, soprattutto, crescita del monte dividendi per almeno 700 milioni di euro (da 4,5 miliardi nel triennio 2019-2021 a 5,2-5,6 miliardi dal 2022 al 2024) promessi agli azionisti. Mossa strategica di Philippe Donnet per spingere quel 50% circa di azionisti, fra investitori istituzionali e retail, che saranno l’ago della bilancia al prossimo aprile nel decidere la sua riconferma in assemblea.

E’ questa la principale caratteristica del nuovo piano industriale delle Generali “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, business plan molto atteso per la battaglia in corso fra Mediobanca e De Agostini (in uscita) da una parte e i due grandi vecchi del capitalismo italiano che con la Fondazione Crt vogliono una discontinuità nella governance e un’accelerazione nella crescita dimensionale e di capitalizzazione delle Generali in modo da riequilibrare i distacchi con le big Allianz e Axa che hanno staccato il Leone.

Un piano in cui Donnet, forte della credibilità di cui gode sul mercato per i target di due strategy dal 2016 sempre centrati (gli ultimi anche nella difficile fase del Covid), ha deciso di spingere molto su nuovi obiettivi di redditività, promettendo una crescita annua dei profitti nel prossimo triennio del 6-8% e, allo stesso tempo, una generazione organica di cassa complessiva a fine piano di oltre 8 miliardi e mezzo.

Un anticipo ai soci Donnet, con i 500 milioni di euro non spesi del tesoretto destinato all’M&A del piano che scadrà fra pochi giorni, ha deciso di darlo avviando un buyback (riacquisto di azioni proprie) entro fine anno, il primo da 15 anni a Trieste.

Le principali leve industriali che l’assicuratore francese con doppia cittadinanza (italiana) di casa a Venezia azionerà per riuscire a distribuire ai soci almeno 5,2 miliardi di cedole, nel caso in cui la lista del consiglio uscente risulti vittoriosa nella prossima assemblea, sono la crescita superiore al 4% annuo nella raccolta premi Danni (non Rc Auto) portando a 2,3-2,5 miliardi il valore della nuova produzione a fine piano (contro gli 1,9 miliardi del 2020). Settore in cui si concentreranno anche le acquisizioni della compagnia nelle stesse aree dove il Leone ha fatto shopping negli ultimi tre anni (area Central East Europe e Asia), l’M&A a cui destinare 2,5-3 miliardi nel mercato delle polizze e nel gestito, 100 milioni di ricavi commissionali in più nella gestione di masse di terzi nell’asset management e gli investimenti nel digitale e nell’insurtech.

Al capitolo tech, su cui è stato molto criticato da Delfin e dal vicepresidente Caltagirone, Donnet ha deciso di destinare a cui destinare 1,1 miliardi di euro nel triennio (+60% rispetto al precedente piano), più la creazione di un fondo ad hoc da 250 milioni di euro “per cogliere - si legge nella nota delle Generali - opportunità ad alto potenziale nell’insurtech”. Parallelamente, mandando anche a regime alcuni accorgimenti imposti dal Covid, Donnet azionerà anche la leva della riduzione dei costi, riducendo a fine piano il rapporto cost/income di 2,5-3 punti base.

“L'impegno consolidato di Generali come partner di vita colloca i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Con il nostro nuovo piano faremo un ulteriore salto di qualità e confermeremo Generali come un gruppo innovativo focalizzato sui clienti e sull’utilizzo dei dati. Gli ambiziosi obiettivi e le iniziative che abbiamo annunciato oggi sono possibili grazie al successo dei nostri precedenti piani strategici. Oggi Generali ha una solida posizione finanziaria e patrimoniale, fonti di utile diversificate, una crescita costante e profittevole e una comprovata capacità di generare ritorni per gli azionisti ai vertici del settore”, è stato il commento di Donnet nel presentare la nuova strategia.

Gli occhi sono ora sul contropiano e sui nomi che i pattisti schiereranno per convincere il mercato ad appoggiare la propria lista al prossimo rinnovo degli organi sociali. Un piano più aggressivo che verrà presentato fra gennaio e febbraio e che, a differenza di quanto fatto dal group Ceo, spingerà maggiormente sulla leva dell’M&A, dell’asset management e della crescita dimensionale.

