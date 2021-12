Generali punta su Asia e Stati Uniti. Il piano internazionale di Donnet

Pronto il nuovo piano industriale di Generali

Generali sta per presentare il nuovo piano industriale, per l'esattezza il prossimo 15 dicembre. Secondo Repubblica, "il programma si focalizzerà su tre direttrici di crescita: digitale e Information technology, asset management e mercati assicurativi ad alta redditività, come l’India, dove il Leone sta trattando per aumentare il suo peso in Future Group, ma anche Asia in genere e Usa".

Secondo Repubblica, "l’idea degli azionisti industriali, tra cui Leonardo Del Vecchio, è aggredire mercati giganti come gli Usa per un verso, o l’India per un altro, e da uno stato o una nicchia costruire un leader". La compagnia del Leone si è rafforzata in Italia, difendendo il mercato domestico dall’ingresso delle rivali: ora sarebbe il momento di puntare all'espansione internazionale. "I soci industriali non commentano, ma restano scettici sulla capacità di questo management di portare a termine nei prossimi tre anni operazioni di respiro internazionale, o grandi acquisizioni nell’asset management", prosegue Repubblica.