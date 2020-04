Generali, Galateri: "Presto usciremo da questo momento di incertezza".

"Presto usciremo da questo momento di incertezza e Generali riprenderà il percorso strategico intrapreso con successo in questi anni". Sono queste le parole di Gabriele Galateri di Genola, presidente di Assicurazioni Generali, pronunciate in un videomessaggio rivolto ai Soci in vista dell'Assemblea del prossimo 30 aprile, pubblicato sul sito di Generali.

L'assise, che si terrà a Torino, ("città in cui mi trovo e da cui non posso spostarmi, in linea con le misure di contenimento del Coronavirus", ha commentato Galateri), si svolgerà con "diritto al voto esclusivamente tramite rappresentante designato e senza partecipazione fisica" e verrà trasmessa in diretta streaming.

“Tutti i diritti dei soci verranno garantiti, ma potranno essere esercitati in modalità diverse dal solito”, ha sottolineato il presidente, invitando a seguire le indicazioni sul sito della Compagnia. “Continuare a partecipare alla vita della Compagnia è fondamentale, anche se in modalità digitale. Per questo, abbiamo confermato la possibilità di seguire l’Assemblea in streaming audio”, ha aggiunto.

“La lotta all’epidemia Covid-19 è una sfida che sta toccando drammaticamente persone, famiglie e aziende in tutto il mondo per cui si rende necessaria la condivisione e la concertazione di tutti gli sforzi di tutte le maggiori realtà politiche, economiche e finanziarie a livello globale”, ha continuato Galateri di Genola. “In questo contesto, anche Generali deve e vuole fare la sua parte. Il 12 marzo scorso, il Consiglio di Amministrazione ha costituito un Fondo Straordinario internazionale fino a 100 milioni di euro, 30 dei quali destinati immediatamente all’Italia. Parallelamente, la Compagnia ha mobilitato la sua rete globale coinvolgendo tutte le business unit perché si attivino nel reperire e indicare i migliori fornitori per acquistare le attrezzature mediche necessarie, a cominciare dai respiratori”.

"Generali è un player assicurativo e di asset management globale, una Compagnia che poggia su solide basi", ha aggiunto Galateri. "È una posizione che comporta grandi responsabilità''. Il presidente di Assicurazioni Generali ha infine sottolineato che di recente, a fronte dell'emergenza, è stato intensificato il dialogo con tutti gli stakeholder, garantendo la continuità operativa della Compagnia.