Generali, l'utile operativo sale a 5,4 miliardi. Ma le catastrofi naturali costano caro, impatto da 930 milioni

Generali: 3 mld utile netto 9 mesi, 5,4 mld utile operativo

Generali ha chiuso i primi 9 mesi dell’anno con un utile netto normalizzato a 2,9 miliardi (-3,3%); escludendo una plusvalenza di natura non ricorrente registrata nel 2023, l’utile netto normalizzato sarebbe in crescita del 3,4%. L’utile netto cresce nel periodo a 3 miliardi (+5%). Il risultato operativo è in forte crescita a 5,4 miliardi (+7,9%), principalmente guidata dai segmenti Vita e Asset & Wealth Management.

I premi lordi del Gruppo nei primi nove mesi dell'anno crescono del 18,1% a 70,7 miliardi di euro, grazie alla forte performance di entrambi i segmenti Vita (+23,3%) e Danni (+9,8%). La raccolta netta Vita cresce a 6,8 miliardi ed è interamente concentrata nelle linee puro rischio e malattia e unit-linked, in linea con la strategia di Gruppo. Il risultato operativo Danni è in continuo aumento (+2,5%) nonostante il significativo impatto delle catastrofi naturali.

Generali: 930 milioni impatto catastrofi naturali in 9 mesi

L’impatto delle catastrofi naturali per Generali è stato “significativo” raggiungendo il 3,8% sul combined ratio a 930 milioni di euro nei primi 9 mesi dell’anno, dovuto principalmente ai fenomeni meteorologici avversi riscontrati in Centro Est Europa, Germania, Austria e Italia. Tuttavia, il combined ratio migliora al 94% (94,3% nei primi 9 mesi del 2023).

Generali: Borean, 'pienamente in linea per raggiungere obiettivi piano'

"Guardando ai prossimi mesi, siamo pienamente in linea per raggiungere con successo tutti gli obiettivi del piano ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ e continuiamo a lavorare sulla nuova strategia, che sarà presentata il prossimo 30 gennaio 2025". Lo afferma il Group Cfo di Generali, Cristiano Borean, commentando i risultati raggiunti dal gruppo nei primi nove mesi dell'anno.

"Nel terzo trimestre del 2024 - sottolinea il top manager - prosegue la forte crescita del risultato operativo di Generali, grazie al contributo di tutti i segmenti di business. Nel segmento Vita, il Gruppo ha confermato l’andamento molto positivo della raccolta netta del 2024. Inoltre, nonostante il significativo impatto delle catastrofi naturali, abbiamo ottenuto un’ulteriore crescita della redditività del segmento Danni".

Quanto all segmento Asset & Wealth Management "ha contribuito molto positivamente ai risultati - aggiunge Borean - a ulteriore riprova della solidità del nostro modello di business. Grazie al nostro focus sulla diversificazione delle fonti di utile, stiamo realizzando con successo i nostri obiettivi in un contesto globale complesso e in continua evoluzione". "Banca Generali ha fatto un’ottima operazione con Intermonte, sta perfomando molto bene e siamo azionisti molto soddisfatti di Banca Generali". Lo ha detto il Group Cfo di Generali, Cristiano Borean, durante una conference call con i giornalisti, a chi gli chiedeva se crede che Banca Generali possa inserirsi nel fermento che riguarda attualmente gli asset management in termini di M&A.