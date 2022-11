Generali, nei primi nove mesi dell'anno utile stabile: pesa la Russia

Generali, utile stabile nei primi nove mesi: pesa la Russia

Generali archivia i primi nove mesi dell'anno con un utile netto stabile a 2.233 milioni di euro (-0,8%). Senza gli impatti degli investimenti russi, l’utile netto risulterebbe in crescita a 2.374 milioni (+5,5%). Lo rende noto il gruppo. I premi lordi sono in aumento a 59,8 miliardi (+1,3%), grazie allo sviluppo del Danni (+10,3%), in particolare nel non auto; premi in calo, invece, nel Vita (-2,9%).

La raccolta netta Vita si attesta a 7,7 miliardi, guidata dalle linee unit-linked e puro rischio e malattia, coerentemente con la strategia di riposizionamento del portafoglio. Il risultato operativo è in ulteriore crescita a 4,8 miliardi (+7,8%), grazie allo sviluppo positivo dei segmenti Vita e Danni. Combined Ratio a 93,3% (+2 punti percentuali). Bene il New Business Margin a 5,42% (+0,68 punti percentuali). Estremamente solida anche la posizione di capitale, con il Solvency Ratio a 223% (227% rispetto al financial year 2021).

"I risultati dei primi nove mesi riflettono la solidità del nostro Gruppo basata sulla nostra strategia focalizzata sulle linee di business più profittevoli e su fonti di utili diversificate. Questo ci permette di continuare a generare valore nonostante il contesto macroeconomico". Lo afferma il Group cfo di Generali, Cristiano Borean. “Generali - sottolinea - sta conseguendo con successo una crescita sostenibile e sta aumentando costantemente il proprio risultato operativo, in coerenza con l’efficace implementazione del nostro piano strategico 'Lifetime Partner24: Driving Growth'".

"Nonostante uno scenario macro-economico in evoluzione - sottolinea il gruppo - Generali conferma il proprio impegno a perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l’innovazione in modo da realizzare un tasso annuo composto di crescita dell’utile per azione nel periodo 2021-2024 tra il 6% e l’8%, generare flussi di cassa netti disponibili a livello della Capogruppo nel periodo 2022-2024 superiori a 8,5 miliardi di euro e distribuire agli azionisti dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi, con ratchet policy sul dividendo per azione".

Generali conferma inoltre che "proseguirà con il ribilanciamento del proprio portafoglio Vita a rafforzamento ulteriore della profittabilità e con una logica di più efficiente allocazione di capitale". Continueranno a essere chiave la semplificazione e l’innovazione, con l’introduzione di una gamma di soluzioni modulari di prodotto, disegnate sulle specifiche esigenze e nuovi bisogni del cliente, e offerte al mercato tramite i più idonei, efficienti e moderni canali distributivi. Nel Danni, l’obiettivo del Gruppo nei mercati assicurativi maturi in cui è presente è di massimizzare la crescita profittevole, soprattutto nella linea non auto, e di continuare a rafforzarsi nei mercati ad alto potenziale di crescita, ampliando la propria presenza e offerta sul territorio. Dato l’attuale contesto di inflazione crescente e l’aumento dei costi di gestione dei sinistri, il Gruppo prevede ulteriori adeguamenti tariffari, in aggiunta a quelli già intrapresi.

Nell’Asset & Wealth Management le attività di Asset Management identificate nel piano strategico del Gruppo continueranno ad essere implementate, con l’obiettivo di ampliare il catalogo prodotti, in particolare su real asset & private asset, e lo sviluppo della capacità distributiva. Con riferimento al Wealth Management, il gruppo Banca Generali si focalizzerà sugli obiettivi di sviluppo dimensionale, profittabilità e remunerazione degli azionisti definiti nel piano strategico presentato a febbraio. In merito alla politica degli investimenti, il Gruppo conferma il proprio approccio di un’asset allocation volta a garantire la coerenza con le passività verso gli assicurati e a consolidare la redditività corrente, nonché gli investimenti in private e real asset in modo da contribuire alla diversificazione e alla redditività del portafoglio.